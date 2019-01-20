Более двухсот уральцев вышли в полуфинал «Лидеров России»

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Межрегиональный полуфинал конкурса «Лидеры России» прошёл в Екатеринбурге. В нём приняли участие 253 человека со всего Уральского федерального округа.

На самом старте конкурса заявки на участие подали около 21 тыс. уральцев. В полуфинал, которой состоялся 19 и 20 января, прошли 94 представителя Свердловской области, 48 — Челябинской, 43 — Югры, 42 — Тюменской области, 21 — Ямала, 5 — Курганской области.

Имена финалистов назовут 21 января.

Перед полуфиналом участникам конкурса дал мастер-класс летчик-космонавт, биолог Сергей Рязанский. Он посоветовал конкурсантам правильно расставлять приоритеты, вычленять главную информацию и знать критически важные вещи, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что пользователи интернета из Свердловской области высмеяли крещенские купания и выразили своё негодование по поводу платных купелей. Бурные обсуждения праздника начались после того, как в группах «Типичный Екатеринбург» и «Интересный Екатеринбург» в соцсетях был опубликован список доступных прорубей. Пользователи начали публиковать жестокие комментарии в адрес тех, кто хочет окунуться, называя их «отбитыми», «отмороженными» и лицемерами.