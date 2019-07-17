https://static.news.ru/photo/19dfc0d8-a8ac-11e9-bc08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Управляющие компании многоквартирных домов будут привлекаться к ответственности за отказ или уклонение от установки общедомовых приборов учёта.

Соответствующие поправки в КоАП предлагают внести в Минстрое. В частности, должностные лица или индивидуальные предприниматели будут наказываться штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а юрлица – от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, УК будут грозить санкции за ненадлежащий контроль за счётчиками, если это приведёт к выходу их из строя, сообщает « МК ».

Ранее News.ru пиал, что МЭР выступило с предложением обязать россиян устанавливать в квартирах приборы учёта тепла. В ведомстве отметили, что при использовании счётчиков экономия составляет 20%.