https://static.news.ru/photo/0cf9fe26-9275-11e9-86f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, подразумевающий введение требования для управляющих компаний каждый год предоставлять отчёт о выполнении обязательств не только в Интернете, будет рассмотрен перед первым чтением на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Инициатива о внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса поступила от сенаторов Елены Афанасьевой, Ивана Абрамова и Сергея Леонова, а также от депутатов Дмитрия Белика и Алексея Диденко.

По их словам, доступ к документам, которые публикуются в Интернете, могут иметь не все собственники.

Причины этому могут быть различными: например, в силу возраста не каждый собственник вообще пользуется интернет-ресурсами, а нередки случаи, когда размещённые в системе отчёты и их содержательная информация абсолютно непонятны обыкновенному пользователю, — подчёркивают авторы законопроекта.

Однако в отзыве правительства на документ отмечается, что перечисленные в нём положения избыточны, так как при необходимости собственники могут потребовать внести необходимые поправки в договор управления многоквартирным домом, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла. С такой инициативой выступил Минстрой.