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Управление по конституционным правам займётся миграцией

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утвердил реорганизацию Управления по обеспечению конституционных прав граждан России.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, на сотрудников управления возложены обязанности по обеспечению деятельности российского лидера по вопросам государственной миграционной политики.

Руководителю администрации президента необходимо сформировать структуру и утвердить штатное расписание в течение месяца, а также сообщить сотрудникам о возможном увольнении из-за организационно-штатных мероприятий.

Помимо этого, Путин обязал управление проводить консультации и оказывать помощь комиссиям по вопросам помилования.

Ранее News.ru писал, что президент подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Соответствующие решения были приняты исходя из принципов гуманности. Среди помилованных — Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тарасенко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Последняя освобождена от наказания в виде лишения свободы, а её судимость снята. 


#россия #путин #миграция #конституция #управление #права
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