https://static.news.ru/photo/c83eff22-abc7-11e9-9e93-fa163e074e61_1024.jpg Бывший заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, который был экстрадирован из Французской Республики, во время предъявления обвинения в главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ Фото: СК РФ/РИА Новости

Рояль известной немецкой фирмы C.Bechstein и пианино Seiler изъяли из резиденции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Музыкальные инструменты станут экспонатами музея-заповедника имени А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

По предварительной оценке, творение марки C.Bechstein стоит более 3 млн рублей, Seiler — около 300 тысяч рублей, пишет « Московский комсомолец ».

Пушкинскому музею-заповеднику были необходимы новые достойные инструменты <...> В атмосфере этой усадьбы музыка занимает особое место. 28 лет подряд здесь проходят музыкальные вечера с участием пианистов-виртуозов мирового уровня, — рассказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Ещё один конфискат — изъятые в квартире заместителя экс-министра финансов региона Валерия Носова картины и букинистические издания XIX века. Предметы старины передали на хранение в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

По версии силовиков, в период с 2005 по 2008 год Кузнецов в составе организованной преступной группы вместе с рядом должностных лиц правительства Мособласти похитил у предприятий ЖКХ право требовать задолженность у муниципальных образований, а также средства областных учреждений. Фигурант не признал свою причастность к финансовым махинациям.

В январе 2019 года французские правоохранительные органы передали России бывшего чиновника. Дело о депортации беглого политика рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года. На заседаниях присутствовал представитель Кремля. По итогам слушаний европейские юристы приняли решение выдать Кузнецова Москве. Соответствующий документ подписан 21 ноября 2017 года.

Ранее News.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России передала в суд материалы уголовного дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Ему вменяют хищение свыше 11 млрд рублей.