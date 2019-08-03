https://static.news.ru/photo/b7f07600-b5f4-11e9-be4a-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уникальные произведения искусства, в том числе ценные картины, пострадали в московской квартире российского художника Никаса Сафронова из-за потопа, устроенного соседкой.

В квартире находилось больше 200 картин. Большая часть из них пострадала. Соседка сказала, что знала о потопе. Сообщила обо всём в аварийные службы, а потом почувствовала себя плохо и легла спать, — рассказал « URA.RU » помощник художника Иван.

По его словам, кроме картин вода повредила эксклюзивный тираж книг Валентина Гафта.

Ранее News.ru писал, что кошка британского искусствоведа и телеведущего Бендора Гросвенора испортила уникальную картину XVII века стоимостью более пяти тысяч фунтов стерлингов. По словам потерпевшего, он едва закончил реставрировать портрет художника Джона Майкла Райта, когда его кошка по кличке Падме неожиданно прыгнула на полотно и повредила когтями его центральную часть.