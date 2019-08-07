Вдова актёра Анатолия Кузнецова и дочь знаменитого лётчика Анатолия Ляпидевского Александра Ляпидевская умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья ещё 20 июля, но об этом стало известно только сейчас.
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Как писал News.ru, скончалась фешен-директор ЦУМа, вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер. Ей был 61 год. Её госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.