https://static.news.ru/photo/ec49e44a-b9af-11e9-9099-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вдова актёра Анатолия Кузнецова и дочь знаменитого лётчика Анатолия Ляпидевского Александра Ляпидевская умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья ещё 20 июля, но об этом стало известно только сейчас.

Как передаёт сайт KP.ru, Александре Ляпидевской пришлось переехать на дачу после скандала с дочерью. Анатолий Кузнецов, сыгравший товарища Сухова в «Белом солнце пустыни», не оставил завещания, поэтому после его смерти в 2014 году за трёхкомнатную квартиру в центре Москвы развернулась настоящая борьба, в результате которой Александру Ляпидевскую оттуда выселили.

Как писал News.ru, скончалась фешен-директор ЦУМа, вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер. Ей был 61 год. Её госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.