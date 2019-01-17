Умерла путешественница Баба Лена

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Баба Лена

Путешественница Елена Ерхова, известная на всю страну как Баба Лена, умерла в Красноярске. С декабря прошлого года она находилась в онкологическом центре.

Состояние пенсионерки в последние дни было очень тяжёлым, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на родственников женщины.

Пенсионерка стала знаменитой после публикации в Facebook, в которой об увлечённой туризмом женщине рассказала жительница Москвы. После этого сибирячку стали приглашать в телевизионные шоу и передачи.

Она начала ездить по миру в возрасте 83 лет, за последние годы побывав в Доминикане, Таиланде, Вьетнаме, Германии, Италии и Чехии. Свои фотографии пожилая туристка публиковала на странице в Instagram. Среди её подписчиков — жители самых разных стран.

Незадолго до смерти она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и пообещала продолжить свои путешествия.

Как ранее писал News.ru, врачи диагностировали у Бабы Лены рак лёгких четвёртой степени. Ей был 91 год.