https://static.news.ru/photo/09a931ee-9fa2-11e9-a206-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter

Эва Кор, бывшая узница Освенцима, скончалась в возрасте 85 лет в Польше.

Сын Кор сообщил, что она ушла из жизни в одном из отелей Кракова, куда прибыла, чтобы посетить бывший концлагерь в 60 километрах от города. Организм женщины не восстановился после операции на сердце, передаёт BBC .

Эва Кор с сестрой были в числе выживших детей, над которыми проводил опыты «Ангел смерти из Освенцима» доктор Менгеле. Впоследствии она открыла в американском штате Индиана небольшой музей, посвященный истории нацистских экспериментов над заключёнными.

Бывшая узница присутствовала в 2015 году на суде над унтершарфюрером СС Оскаром Грёнингом, так называемым бухгалтером Освенцима, где пожала ему руку. До этого она публично объявляла, что простила всех людей, виновных в Холокосте.

Ранее News.ru писал, что рекордное количество людей посетило в прошлом году польский музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории бывших немецких концлагерей в городе Освенцим. В основном это поляки, американцы и жители стран Европы. Россияне приезжают сюда крайне редко.