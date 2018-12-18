Умерла известная художница Любовь Лондон

https://news.ru/storage/news/871c9d45fe08de47969b32e763e88c71/58a3eb91-262e-4ac1-bf69-f016a362bc46_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Известный скульптор Любовь Лондон скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Художница прославилась благодаря фигуркам людей и животных, выполненным из фарфора, фаянса, керамики, майолики, бронзы и мрамора, сообщает РЕН ТВ.

Работы мэтра находятся в экспозициях музеев России, Украины, Германии, Казахстана, Италии и других стран.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни заслуженного профессора Московского государственного университета Ии Маяк. Доктор исторических наук умерла в возрасте 96 лет. Она является автором известных в научном мире монографий, посвящённых Древнему Риму.