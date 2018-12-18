Умерла известная художница Любовь Лондон

Известный скульптор Любовь Лондон скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Художница прославилась благодаря фигуркам людей и животных, выполненным из фарфора, фаянса, керамики, майолики, бронзы и мрамора, сообщает РЕН ТВ.
Работы мэтра находятся в экспозициях музеев России, Украины, Германии, Казахстана, Италии и других стран.
Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни заслуженного профессора Московского государственного университета Ии Маяк. Доктор исторических наук умерла в возрасте 96 лет. Она является автором известных в научном мире монографий, посвящённых Древнему Риму.