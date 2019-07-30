https://static.news.ru/photo/92880914-b301-11e9-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дочь Надежды Степановой и Александра Родченко художница Варвара Родченко скончалась на 94-м году жизни, рассказала директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

По её словам, смерть наступила 27 июля, передаёт ТАСС .

Она прожила долгую и невероятно достойную жизнь. С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры, — подчеркнула Свиблова.

Похороны и отпевание пройдут в столице 31 июля.

В последнее время Родченко плохо видела и часто болела, однако продолжала работать над сохранением наследия родителей.

Музей планирует открыть выставку, посвящённую Родченко и её семье.

Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая Минни Маус и «Утиные истории» в мультфильмах Disney, умерла в возрасте 75 лет. Легенда дубляжа проживала в городе Глендейль, штат Калифорния, сообщает компания Disney. Причина смерти неизвестна.