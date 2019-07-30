Дочь Надежды Степановой и Александра Родченко художница Варвара Родченко скончалась на 94-м году жизни, рассказала директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
По её словам, смерть наступила 27 июля, передаёт
Она прожила долгую и невероятно достойную жизнь. С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры, — подчеркнула Свиблова.
Похороны и отпевание пройдут в столице 31 июля.
В последнее время Родченко плохо видела и часто болела, однако продолжала работать над сохранением наследия родителей.
Музей планирует открыть выставку, посвящённую Родченко и её семье.
Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая Минни Маус и «Утиные истории» в мультфильмах Disney, умерла в возрасте 75 лет. Легенда дубляжа проживала в городе Глендейль, штат Калифорния, сообщает компания Disney. Причина смерти неизвестна.