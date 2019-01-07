Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Финалистка 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева ушла из жизни вечером 6 января. Причина смерти любимицы телевизионной публики пока не называется.
Женщина, которая позиционировала себя на шоу как боевая ведьма, по некоторым данным, умерла после продолжительной болезни. Первым сообщил о смерти экстрасенса её коллега по телепроекту Антон Мамон в своём Instagram.
«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука!» — гласит его сообщение.
Мамон пожелал спокойствия и мира душе Дарии, отметив, что она была прекрасным человеком.
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Господи, просто нет слов...Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса...какая же жизнь хрупкая штука!. . Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом... . #дариявоскобоева #битваэкстрасенсов #вечнаяпамять
Воскобоева, которая на телешоу предсказывала себе скорую смерть, 6 января вместе с другими экстрасенсами должна была провести рождественскую встречу, но та была отменена «в связи с личными обстоятельствами».
Ранее News.ru сообщал, что запретить «Битву экстрасенсов» предложили в Госдуме. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов. Он заявил, что «Битва экстрасенсов» является передачей для сумасшедших.