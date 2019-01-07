Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

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Дария Воскобоева

Финалистка 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева ушла из жизни вечером 6 января. Причина смерти любимицы телевизионной публики пока не называется.

Женщина, которая позиционировала себя на шоу как боевая ведьма, по некоторым данным, умерла после продолжительной болезни. Первым сообщил о смерти экстрасенса её коллега по телепроекту Антон Мамон в своём Instagram.

«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука!» — гласит его сообщение.

Мамон пожелал спокойствия и мира душе Дарии, отметив, что она была прекрасным человеком.

Воскобоева, которая на телешоу предсказывала себе скорую смерть, 6 января вместе с другими экстрасенсами должна была провести рождественскую встречу, но та была отменена «в связи с личными обстоятельствами».

Ранее News.ru сообщал, что запретить «Битву экстрасенсов» предложили в Госдуме. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов. Он заявил, что «Битва экстрасенсов» является передачей для сумасшедших.