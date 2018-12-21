Умерла актриса и сценарист Алла Соколова

https://news.ru/storage/news/370c8e6e8c3e9aefd171cb746ee61c35/6f2f9c56-057e-4998-8344-425f5b5e9717_850.jpg Ленфильм

Кадр из фильма «Случайный вальс»

Актриса и сценарист Алла Соколова умерла в Санкт-Петербурге. Писательница долгое время боролась с тяжёлой болезнью, сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Деятелю культуры было 74 года. Она получила наибольшую известность благодаря пьесе «Фантазии Фарятьева», которую поставили ведущие театры СССР: БДТ, «Современник», Центральный театр Советской армии и многие другие. Спустя некоторое время произведение экранизировал Илья Авербах. Главные роли достались Андрею Миронову и Марине Нееловой, пишет ТАСС.

Среди трудов Соколовой также популярны драматургические произведения: «Дом наполовину мой», «Эльдорадо», «Люди, звери и бананы». В 1980 году она написала сценарий для фильма Владимира Бортко «Мой папа — идеалист». В 1990 году ей досталась главная роль в «Случайном вальсе» Светланы Проскуриной. За участие в картине Соколова получила приз «Чёрная пантера» международного кинофестиваля в Марселе.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни известного российского скульптора Любови Лондон. Художница прославилась благодаря фигуркам людей и животных, выполненным из фарфора, фаянса, керамики, майолики, бронзы и мрамора. Работы мэтра находятся в экспозициях музеев России, Украины, Германии, Казахстана, Италии и других стран.