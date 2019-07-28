Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959–​2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа, — написал его сын в Twitter.

Он скончался в 8 утра, в «день своих именин». О месте и времени прощания с журналистом будет сообщено дополнительно.

Как писал News.ru, известный российский журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме. Ему было 78 лет. Долгие годы Алексей Букалов возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане. Для многих он был не просто авторитетным журналистом, а настоящей легендой.

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