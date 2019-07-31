https://static.news.ru/photo/f90f01f0-b3ac-11e9-bd24-fa163e074e61_660.jpg Овсей Шкаратан Фото: hse.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Заслуженный профессор Высшей школы экономики и деятель науки, социолог Овсей Шкаратан умер в возрасте 87 лет.

Учёный продолжительное время болел, сообщается на сайте ВШЭ.

Мужчина заведовал лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук. Он основал и продолжительное время возглавлял журнал «Мир России». Кроме того, учёный известен как «один из отцов-основателей» социологии в Советском Союзе.

Профессор работал во ВШЭ с 1995 года и лично принимал участие в создания факультета социологии.

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