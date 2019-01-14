Умер выдающийся российский физик Михаил Городецкий

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Михаил Городецкий

Выдающийся физик РФ профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Михаил Городецкий умер в столице. Научному директору Российского квантового центра был 51 год.

Покойный занимался изучением физики высокодобротных, СВЧ- и механических систем. Разработки доктора наук использовались во время проектирования сверхчувствительных детекторов для исследования гравитационных волн LIGO, пишет «Мир 24».

Под руководством Городецкого открыты и созданы ряд уникальных миниатюрных приборов. Среди них компактный анализатор химического состава различного вида жидких веществ и газов. Технология может использоваться в гаджетах нового поколения.

Физику предлагали сотрудничество не только ведущие российские научные организации, но и Лаборатория реактивного движения NASA, Институт квантовой оптики Общества Макса Планка, а также Институт Нильса Бора в Копенгагене.

Статьи и диссертации Михаила Городецкого были одними из самых цитируемых работ российских учёных — более 18 тыс. упоминаний. В 2016 году его удостоили премии Scopus Award Russia.

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