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Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий

Владимир Передерий Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

Владимир Передерий

общество [ версия для печати ]

На 60-м году ушёл из жизни вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий. 

«Жизнь и судьба Владимира Григорьевича были всецело связаны с Донским краем», — сообщается на сайте вуза.

Передерий окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1998 году он вывел из банкротства градообразующее предприятие — Новочеркасский электровозостроительный завод.

Уже будучи доктором технических наук и профессором, в 2009 году Владимир Передерий возглавил свой родной ЮРГПУ (НПИ). На протяжении многих лет отстаивал права промышленников и предпринимателей в РСПП. Передерий награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее News.ru писал, что умер бывший член ГКЧП Александр Тизяков. Известный советский общественный и политический деятель ушёл из жизни в возрасте 92 лет. В 1989–1991 годах Тизяков возглавлял Ассоциацию госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи. С 18 по 21 августа 1991 года состоял в Государственном комитете по чрезвычайному положению. Вскоре после путча его арестовали за измену родине, однако в январе 1993 года освободили из-под стражи, а ещё год спустя амнистировали.


#РСПП #ректор
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