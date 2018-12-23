Умер известный спортивный фотограф Лев Бородулин

https://news.ru/storage/news/c15d59dbe9407af7603a6f4e52a007b8/8d6eb1bc-d9dc-4e8a-80a3-f39ace1174d6_850.jpg Лев Бородулин/РИА Новости

Работа фотографа Льва Абрамовича Бородулина «Старт».

Известный фотограф Лев Бородулин умер в Израиле. В середине прошлого века его считали спортивным репортёром номер один.

Журналист ушёл из жизни в возрасте 95 лет, пишет «Коммерсантъ». Покойный работал в «Огоньке» в период «хрущёвской оттепели» и входил в состав легендарной команды фотографов журнала.

Корреспондент с детства грезил фотографией. До знакомства с аппаратурой он прошёл Великую Отечественную войну, был награждён медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина».

Истинным призванием мэтра стали снимки со спортивных соревнований. Мастер дал зрителям понять, что главными вещами в состязаниях являются страсть и графика. Бородулин во многом унаследовал школу советских конструктивистов Родченко и Игнатовича. В 1971 году в Мюнхене творцу вручили золотую олимпийскую медаль за достижения в спортивной фотографии.

Его похоронят в Израиле, где он и жил последние годы.

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