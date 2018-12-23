USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Умер известный спортивный фотограф Лев Бородулин

Работа фотографа Льва Абрамовича Бородулина «Старт». Лев Бородулин/РИА Новости

Работа фотографа Льва Абрамовича Бородулина «Старт».

общество [ версия для печати ]

Известный фотограф Лев Бородулин умер в Израиле. В середине прошлого века его считали спортивным репортёром номер один.

Журналист ушёл из жизни в возрасте 95 лет, пишет «Коммерсантъ». Покойный работал в «Огоньке» в период «хрущёвской оттепели» и входил в состав легендарной команды фотографов журнала.

Корреспондент с детства грезил фотографией. До знакомства с аппаратурой он прошёл Великую Отечественную войну, был награждён медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина».

Истинным призванием мэтра стали снимки со спортивных соревнований. Мастер дал зрителям понять, что главными вещами в состязаниях являются страсть и графика. Бородулин во многом унаследовал школу советских конструктивистов Родченко и Игнатовича. В 1971 году в Мюнхене творцу вручили золотую олимпийскую медаль за достижения в спортивной фотографии.

Его похоронят в Израиле, где он и жил последние годы.

Ранее News.ru сообщал о смерти британского актёра Дональда Моффета. Двукратный лауреат премии «Тони» ушёл из жизни в Сонной Лощине, штат Нью-Йорк. Ему было 87 лет.


#спорт #ФОТОГРАФИЯ
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 23:20, 22 декабря 2018
Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле
в мире 14:59, 22 декабря 2018
Британский актёр Дональд Моффет умер в Сонной Лощине
спорт 12:31, 22 декабря 2018
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
культура 16:39, 21 декабря 2018
Умер создатель «Спокойной ночи, малыши!»
общество 14:24, 21 декабря 2018
Умерла актриса и сценарист Алла Соколова
Лента новостей
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения переговоров с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
Другие новости
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top