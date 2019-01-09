Умер председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

https://news.ru/storage/news/b993d7fa006fecb99c33505b105ee195/79ee7683-3827-4644-95b2-31bb4f065e59_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Анатолий Лукьянов

Ушёл из жизни советский партийный и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС Анатолий Лукьянов. Он умер 9 января в Москве после продолжительной болезни. Последнему председателю Верховного Совета СССР было 88 лет.

О кончине российского политика сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став доверенным лицом на выборах губернатора. Вечная память!» — написал на своей странице в Twitter Островский.

Пришла очень печальная новость. Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память! — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 9 января 2019 г.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.

В 2004 году был назначен профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Лукьянов известен и как коллекционер-собиратель «голосов» поэтов. В 2006 году им было выпущено издание из 10 CD «100 поэтов XX века. Стихотворения в авторском исполнении». В основу легли звукозаписи голосов поэтов из личной коллекции. Короткие монологи диктора читает сам Лукьянов.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин. Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» в последнее время тяжело болел, он проходил курс лечения в Боткинской больнице.