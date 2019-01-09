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Умер председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Анатолий Лукьянов Viktor Chernov/Global Look Press

Анатолий Лукьянов

общество [ версия для печати ]

Ушёл из жизни советский партийный и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС Анатолий Лукьянов. Он умер 9 января в Москве после продолжительной болезни. Последнему председателю Верховного Совета СССР было 88 лет.

О кончине российского политика сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став доверенным лицом на выборах губернатора. Вечная память!» — написал на своей странице в Twitter Островский.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. 

В 2004 году был назначен профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Лукьянов известен и как коллекционер-собиратель «голосов» поэтов. В 2006 году им было выпущено издание из 10 CD «100 поэтов XX века. Стихотворения в авторском исполнении». В основу легли звукозаписи голосов поэтов из личной коллекции. Короткие монологи диктора читает сам Лукьянов.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин. Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» в последнее время тяжело болел, он проходил курс лечения в Боткинской больнице.


#москва #СССР
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