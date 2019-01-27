Умер политик собянинского призыва

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Владимир Черников

Владимир Черников освободил Москву от наружной рекламы

Неожиданно от сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 54 лет скончался Владимир Черников, один из самых примечательных чиновников первого срока Собянина в качестве мэра. Собственно, его приход в столичное правительство не отличался от начала столичной карьеры других членов сборного правительства образца 2010 года.

Почти все, мобилизованные и призванные тогда на место сотоварищей утратившего доверие Лужкова, представляли интересы крупных политических фигур, а то и целых группировок влияния. Новый мэр никому не отказывал. А Черников был юристом, работавшим в аппарате Госдумы, был по объективным причинам близким к тогдашнему спикеру Борису Грызлову, который и решил устроить карьеру своего сотрудника.

Сначала, правда, по имеющимся сведениям, предлагали Черникову странные должности типа зампреда Департамента транспорта, но его покровитель настоял на том, чтобы ему нашли место первого лица любой мэриевской структуры. Так он возглавил тогда ещё комитет по телекоммуникациям и СМИ, хотя мог бы оказаться и во главе комитета общественных организаций или спорта. Закон номенклатуры для всех у нас един, несмотря на меняющиеся эпохи и политические системы.

Однако именно ему было суждено, во-первых, вернуть в единую систему комитет по рекламе, утерянный комитетом по СМИ ещё во времена местного руководства известного телевизионного деятеля Лысенко, а, во-вторых, начать изменение московского рынка внешней рекламы. В результате данный орган превратился в департамент, что считалось крупной аппаратной победой. Но одновременно он нажил немалой остроты геморрой, связанный с расторжением под разными тонкими юридическими предлогами контрактов на бесконечные растяжки, которые в начале правления Собянина, как тогда говорили, закрывали столичное небо.

Заодно с крыш многих зданий убрали световую рекламу крупнейших мировых корпораций. Так, снятию «звезды» «Мерседеса» с крыши знаменитого Дома на Набережной был посвящен не один громкий телевизионный репортаж. Хотя вряд ли звезда эта кому-то мешала или скрывала архитектурные красоты. Но передел, или, вернее, переформатирование рекламного рыка — вещь тонкая и местами небезопасная. Утверждали, что Черникову даже угрожали.

Другим его заметным деяниям стала «национализация» «Вечерней Москвы», которую практически выкупили у Банка Москвы ещё до бегства любимца Лужкова Бородина. Теперь экс-банкир Бородин благоденствует в Лондоне, а в первый год, по некоторым подсчетам, в «ВМ» было вложено порядка миллиарда казённых средств. Дали эти инвестиции эффект? Судить оставшимся читателям газеты.

Однако вскоре Черников получил новое назначение в Департамент региональной безопасности, где он был уже не столь заметен. Словом, преждевременная смерть поразила типичного современного московского чиновника, человека команды, готового взять на себя любую миссию.