https://static.news.ru/photo/c0c55a3c-98fa-11e9-93d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Советский и российский историк Андрей Сахаров умер на 90-м году жизни.

Профессор Андрей Николаевич Сахаров ушел из жизни 26 июня в Москве, — сообщила учёный секретарь РАН Нина Быстрова.

Прощание пройдет 29 июня в 12:00 в московском храме-часовне Михаила Архангела в Кутузовском проезде.

Сахаров был видным специалистом по отечественной истории с древнейших времен до наших дней. За свой вклад в науку он был награждён орденами «Знак Почета», Дружбы Народов и «За заслуги перед Отчеством» IV степени.

Как писал News.ru, В Москве умер основатель и бессменный лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. О смерти 46-летнего музыканта сообщил директор коллектива Алексей Кан.