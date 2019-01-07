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Умер историк и телеведущий Николай Лисовой

Николай Лисовой photo.socium-a.ru

Николай Лисовой

общество [ версия для печати ]

Умер историк церкви, писатель, телеведущий, доктор исторических наук Николай Лисовой. Один из авторов «Православной энциклопедии» скончался в Москве в 72 года. Об этом журналистам сообщил первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

«В Рождественскую ночь умер Николай Николаевич Лисовой — философ, историк, зампредседателя Императорского Православного Палестинского общества, член Союза писателей России», — написал Иванов на своей странице в Facebook.

Прощание состоится в четверг, 10 января, в 11 часов в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Николай Лисовой был ведущим пасхальных телевизионных репортажей из Иерусалима. В 90-х вёл на телеканале РТР ежедневную передачу «Православный календарь».

С 1995 года он был старшим, затем ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН, последние годы — главным научным сотрудником Центра истории религии и церкви. Награждён РПЦ орденами Св. Владимира III степени, Св. Даниила III степени, Макарьевской премией.

Ранее News.ru писал, что в США на 87-м году жизни скончался британский актёр Уильям Морган Шеппард.


#москва #рпц #ПИСАТЕЛЬ #СоюзПисателей
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