Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.
Об этом сообщил режиссёр-документалист Виталий Манский.
Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит, — написал Манский на своей странице в
Самой известной ролью Харитонова в кино стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко. По словам Манского, эта роль принесла артисту всесоюзную известность, однако потом «что-то надломилось» в его жизни.
Из фильмов, в которых снялся Харитонов, можно отметить следующие картины: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна "Чёрных дроздов"» (1983), «Человек-невидимка» (1984).
Ранее News.ru сообщал, что исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», российский актёр Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. По предварительной информации, у Булдакова оторвался тромб. Это и стало причиной внезапной остановки сердца. Председатель оргкомитета российского кинофестиваля «Киношок» Сергей Новожилов выразил свои соболезнования семье Булдакова.