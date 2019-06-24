https://static.news.ru/photo/840a31d2-95fb-11e9-bbff-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Харитонов Фото: Georg Ter-Ovanesov/Russian Look/Global Look Press

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщил режиссёр-документалист Виталий Манский.

Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит, — написал Манский на своей странице в Facebook .

Самой известной ролью Харитонова в кино стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко. По словам Манского, эта роль принесла артисту всесоюзную известность, однако потом «что-то надломилось» в его жизни.

Из фильмов, в которых снялся Харитонов, можно отметить следующие картины: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна "Чёрных дроздов"» (1983), «Человек-невидимка» (1984).

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