Умер глава департамента безопасности Москвы

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Владимир Черников

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников умер в ночь на воскресенье 27 января. Ему было 54 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность», — пишет издание.

Черников начал работу в московской мэрии в декабре 2010 года. Он возглавлял департамент СМИ и рекламы. В марте 2015 перешёл на должность руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

С 4 октября 2016 стал руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как ранее писал News.ru, на 60-м году ушёл из жизни вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий.