https://static.news.ru/photo/801c4060-9579-11e9-be62-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Михалёв Фото: twitter.com/@RuNews_online

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни. Информацию подтвердил врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

Да, Анатолий Дмитриевич скончался, подтверждаю, — заявил он ТАСС .

Экс-градоначальник руководил городом почти 20 лет. В январе 2019 года Михалёв подал в отставку с поста мэра по личным причинам.

Ранее, как писал News.ru, бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает правительственное бюро информации и печати. В связи с этим соболезнования его родным и близким выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.