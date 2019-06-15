https://static.news.ru/photo/05ebe180-9027-11e9-95f0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Остроумов Фото: facebook.com/anton.chernin

Барабанщик Сергей Остроумов из музыкального коллектива «Оркестр креольского танго» скончался в возрасте 54 лет. Он также играл в группе «Машина времени».

О смерти коллеги сообщил лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

Музыкальный коллектив «Оркестр креольского танго» был создан Макаревичем в 2001 году. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз и румбу.

Остроумов стал известен в начале 90-х благодаря выступлениям на нескольких фестивалях в квартете Кондакова — Рябова. Жил пять лет в Нидерландах, выступал на North Sea в Гааге. Вернувшись в Россию, он стал одним из наиболее приглашаемых барабанщиков Санкт-Петербурга. Последнее время жил и работал в Москве.

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