https://static.news.ru/photo/cb7e6e28-935f-11e9-ad16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится на сайте банка .

О причинах смерти не говорится. Известно, что в 2018 году Владимир Коган перенёс инсульт.

Основным собственником «Уралсиба» он стал в 2015 году, когда кредитная организация проходила процедуру санации. Коган владел почти 82% акций банка.

Как писал News.ru, 13-кратный чемпион Латвии, трёхкратный чемпион СССР по ралли Ивар Цауне умер 15 июня в возрасте 60 лет.