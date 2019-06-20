Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится на
сайте банка.
О причинах смерти не говорится. Известно, что в 2018 году Владимир Коган перенёс инсульт.
Основным собственником «Уралсиба» он стал в 2015 году, когда кредитная организация проходила процедуру санации. Коган владел почти 82% акций банка.
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