Художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров скончался в Москве. Ему было 69 лет.
Это произошло сегодня. У нас нет никакой медицинской информации о причине смерти. Он давно болел. Были проблемы с сердцем, перенес инфаркт, — рассказал АГН «Москва» его сын Николай.
Захаров сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами «Молодая гвардия», ДОСААФ, «Плакат», журналами «За рулём», «Автоэкспорт информирует» и другими. Он работал главным дизайнером в Институте космических исследований.
Ранее News.ru писал о смерти художника Валерия Филиппова, который умер в возрасте 81 года. С 1967 года он работал на киностудии «Мосфильм» и участвовал в создании отечественных бестселлеров кинематографии.