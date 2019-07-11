Актёр и режиссёр Малого драматического театра — театра Европы Олег Дмитриев скончался в Санкт-Петербурге на 50-м году жизни.
Ушёл из жизни наш товарищ, актёр театра, режиссёр Олег Дмитриев, — говорится на сайте театра.
О дате и времени прощания с ним руководство учреждения сообщит дополнительно.
Как писал News.ru, на 89-м году жизни скончался американский актёр Рип Торн, снявшийся в десятках популярных фильмах. Актёр умер 9 июля в своём доме в Коннектикуте в окружении близких. Причина смерти Торна не уточняется.