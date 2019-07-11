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Двустороннее соглашение по отмене роуминга между Белоруссией и Россией могут подписать в начале сентября, заявил посол республики в РФ Владимир Семашко.

Прямое поручение президентов — подписать документы по отмене роуминга до 15 сентября этого года, — сказал Семашко во время своего рабочего визита в Новогородскую область. Он отметил, что страны уже...