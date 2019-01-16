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Улюкаеву обеспечили в тюрьме курортные условия

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Бывший руководитель Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, осуждённый за взятку, отбывает восьмилетний срок в отремонтированной камере с трёхразовым питанием. Экс-чиновник освобождён от посещения зарядки, работы и переклички.

VIP-условия в тверской колонии обеспечили заключённому после того, как он купил для исправительного учреждения необходимые медикаменты. Лекарства предназначены для санитарной части, пишет URA.RU.

Кроме тюремного заключения экс-министру назначили штраф — 130 млн рублей, который Улюкаев полностью выплатил.

Ранее News.ru сообщал о просьбе Генпрокуратуры РФ передать в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Объекты недвижимости, денежные средства и автомобили подследственного оцениваются в 10 млрд рублей.


#ТЮРЬМА #АлексейУлюкаев
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