Улюкаеву обеспечили в тюрьме курортные условия

https://news.ru/storage/news/1baf96a4dc434f9a9797e67ccfc988a9/11732d89-5a7d-4546-a273-d3b49a72b6cf_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывший руководитель Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, осуждённый за взятку, отбывает восьмилетний срок в отремонтированной камере с трёхразовым питанием. Экс-чиновник освобождён от посещения зарядки, работы и переклички.

VIP-условия в тверской колонии обеспечили заключённому после того, как он купил для исправительного учреждения необходимые медикаменты. Лекарства предназначены для санитарной части, пишет URA.RU.

Кроме тюремного заключения экс-министру назначили штраф — 130 млн рублей, который Улюкаев полностью выплатил.

Ранее News.ru сообщал о просьбе Генпрокуратуры РФ передать в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Объекты недвижимости, денежные средства и автомобили подследственного оцениваются в 10 млрд рублей.