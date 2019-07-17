https://static.news.ru/photo/2f0e1b18-a8ba-11e9-9db0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Мороз Фото: facebook.com/morozovsi

Препарат «Кризотиниб», который Минздрав Ульяновской области отказался выдать страдающей онкологическим заболеванием местной жительнице Рамиле Волгиной из-за отсутствия средств, будет включен в список льготных. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

С Рамилёй сейчас находимся на связи. Лекарство будет включено в региональный перечень льготных препаратов, над этим уже работает областная формулярная комиссия. Кроме этого, поручил Минздраву найти необходимые средства на дальнейшую закупку препаратов. Получать девушка их будет в поликлинике по месту жительства, — написал Морозов в Facebook .

Губернатор Ульяновской области также заявил, что держит ситуацию на контроле и обещал вновь встретиться с Рамилёй Волгиной.

Как писал News.ru, власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб». Несмотря на то что он входит в перечень жизненно необходимых лекарств, местный Минздрав отказался выписывать девушке это обезболивающее.

Во вторник, 16 июля, Волгина встретилась с главой областного Минздрава Сергеем Панченко. На ней было объявлено, что финансирование для включения «Кризотиниба» в региональный перечень льготных препаратов отсутствует. Если девушка перестанет принимать это лекарство, она погибнет.