https://static.news.ru/photo/4c6c1d10-9a99-11e9-a2e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

XII Московская международная Велоночь 30 июня пройдёт без массового перекрытия улиц, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Размещённая ранее информация о закрытии движения в центре более не актуальна, — говорится в сообщении.

Ранее московские власти планировали временно перекрывать по очереди центральные улицы столицы, включая Садовое кольцо и набережные.

Историко-развлекательный фестиваль «Велоночь» пройдёт в Москве с субботы на воскресенье, в ночь с 29 на 30 июня. Несмотря на непогоду, веломарафон состоится. Кроме того, впервые с 2007 года к велосипедистам смогут присоединиться все желающие на скейтах, роликах и самокатах. Стартуют участники из Александровского сада. Кроме традиционного заезда будут организованы лекции и представления, а главной площадкой назначен музей Москвы. Тема велофестиваля — «Все призраки Москвы» — посвящена 232-летию со дня рождения русского писателя Антония Погорельского.

Ранее планировалось, что в ночь на воскресенье будут перекрыты часть Садового кольца, Смоленская и Краснопресненская набережные, часть Тверской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной улиц, писал News.ru.