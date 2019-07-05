https://static.news.ru/photo/26b365ce-9f1c-11e9-bb38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Полиции удалось установить местонахождение кассира Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении из банка более 20 млн рублей, благодаря телефонному звонку дочери.

Девочка соскучилась по дедушке и решила позвонить ему из съёмной квартиры в Казани, где скрывалась кассир вместе со своей семьёй. Этот звонок зафиксировали сотрудники правоохранительных органов, по нему определили адрес и задержали женщину, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в отношении кассира возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде ареста.