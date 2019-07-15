https://static.news.ru/photo/10c50586-a702-11e9-bbfe-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

15 июля была заявлена цифра 120 человек, которые находятся в списке, а в нашем примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии, — цитирует РИА Новости омбудсмена.

По её словам, каждый случай должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке, потому что многие из попавших в списки имеют двойное гражданство.

Как ранее сообщал News.ru, Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

С апреля 2014 года Киев ведёт военную операцию против самопровозглашённых республик Донбасса, заявивших о независимости после государственного переворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали 10 тысяч человек, ещё около 24 тысяч пострадали, многих захватили в плен.