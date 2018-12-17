Все украинские моряки потребуют статус военнопленных в РФ

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Адвокаты арестованных в России украинских моряков до конца года встретятся со своими подзащитными. Юристы заявили, что никаких сомнений в том, что задержанные признают себя военнопленными, нет.

По словам руководителя группы адвокатов Николая Полозова, моряки смогут добиться своего освобождения только в том случае, если будут сохранять общую позицию. При этом защитник уверен, что следствие будет пытаться рассорить задержанных.

Полозов отметил, что с высокой вероятностью в 2019 году следствие и мера пресечения будут продлены, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что командир украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный за незаконное пересечение госграницы России в Керченском проливе, потребовал называть себя военнопленным. С аналогичными требованиями выступил капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и капитан катера «Бердянск» Роман Мокряк. Вместе с тем начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов пояснил, что задержанные в России моряки обвиняются по уголовному делу и не могут считаться военнопленными, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны.