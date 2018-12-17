USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Все украинские моряки потребуют статус военнопленных в РФ

ФСБ РФ

общество [ версия для печати ]

Адвокаты арестованных в России украинских моряков до конца года встретятся со своими подзащитными. Юристы заявили, что никаких сомнений в том, что задержанные признают себя военнопленными, нет.

По словам руководителя группы адвокатов Николая Полозова, моряки смогут добиться своего освобождения только в том случае, если будут сохранять общую позицию. При этом защитник уверен, что следствие будет пытаться рассорить задержанных.

Полозов отметил, что с высокой вероятностью в 2019 году следствие и мера пресечения будут продлены, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что командир украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный за незаконное пересечение госграницы России в Керченском проливе, потребовал называть себя военнопленным. С аналогичными требованиями выступил капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и капитан катера «Бердянск» Роман Мокряк. Вместе с тем начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов пояснил, что задержанные в России моряки обвиняются по уголовному делу и не могут считаться военнопленными, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны.


#украина #россия #моряки
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 15:52, 13 декабря 2018
Генсек НАТО призвал Россию освободить моряков
политика 17:51, 11 декабря 2018
Минюст ответил ЕСПЧ на вопросы об украинских моряках
в мире 08:02, 11 декабря 2018
Украинские моряки пожаловались на пытки «Русским радио»
Лента новостей
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далекую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top