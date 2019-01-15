Украина забросала РФ вариантами обмена своих моряков

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Киевские власти готовы рассматривать любые варианты обмена арестованных во время инцидента в Керченском проливе моряков, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, Киев планирует обменять моряков на заключённых и задержанных в Донбассе. Украинская сторона многократно предлагала Москве соответствующие списки для такого обмена.

«Я тоже приехала с этими списками», — сказала она РИА Новости в Лефортовском суде, где рассматривается вопрос о продлении украинским морякам срока содержания под стражей.

Денисова добавила, что рассчитывала встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой, но встреча была отменена из-за срочного отъезда последней в Ростовскую область.

Ранее News.ru писал, что РФ допускает, пока неофициально, возможность обмена украинских моряков на пребывающих в тюрьмах Незалежной соотечественников. Однако предварительно им всё-таки придётся предстать перед судом. Кроме того, Москва не заинтересована в том, чтобы президент Украины Пётр Порошенко приписал обмен моряков своему умению давить на Россию, поэтому те смогут вернуться на родину не ранее окончания президентских выборов.