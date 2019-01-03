Украина просит Москалькову помочь арестованному Бекирову

https://news.ru/storage/news/87c287fd2be1df6847323885bf9809fc/20db8f9b-047d-43ac-89c3-2217400cf6fe_850.jpg мAnatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Москалькова

Офис уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову оказать содействие в организации медпомощи задержанному на границе с Крымом Эдему Бекирову.

По словам представителя украинского омбудсмена Исмаила Халикова, арестованному необходима помощь врачей, так как он страдает от диабета. Помимо этого, у него ампутирована нога, а годом ранее ему провели операцию на сердце.

Бекиров был задержан на границе с Крымом по подозрению в хранении и передаче боеприпасов.

Ранее News.ru писал, что крымский омбудсмен Людмила Лубина заявила, что планы по обмену капитана судна «Норд» Владимира Горбенко сохраняются. По её словам, ситуация прояснится после того, как суд вынесет решение.