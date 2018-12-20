Украина может совершить «новогоднюю» провокацию

Подстрекательства со стороны США могут подтолкнуть Украину к новой провокации в районе Керченского пролива, на которую Россия даст жёсткий ответ, заявил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.
Он считает, что провокационные действия будут иметь несколько вариантов развития.
«Они хотели бы повторить (проход кораблей), и мы не можем себе позволить умыться и не ответить», — отметил эксперт.
По его мнению, попытка новой провокации может быть предпринята ещё до Нового года, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что более 40 американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию в Чёрном море. Мероприятие должно обеспечить «свободу судоходства в акватории и дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет», говорится в документе, который опубликован на сайте его соавтора Рона Джонсона.