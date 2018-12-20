Украина может совершить «новогоднюю» провокацию

https://news.ru/storage/news/b605ce6dc6f5715ffc50180f6de8c3aa/0f9e5da8-239c-4371-8c5c-373ff1041cd8_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подстрекательства со стороны США могут подтолкнуть Украину к новой провокации в районе Керченского пролива, на которую Россия даст жёсткий ответ, заявил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Он считает, что провокационные действия будут иметь несколько вариантов развития.

«Они хотели бы повторить (проход кораблей), и мы не можем себе позволить умыться и не ответить», — отметил эксперт.

По его мнению, попытка новой провокации может быть предпринята ещё до Нового года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что более 40 американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию в Чёрном море. Мероприятие должно обеспечить «свободу судоходства в акватории и дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет», говорится в документе, который опубликован на сайте его соавтора Рона Джонсона.