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Украина может совершить «новогоднюю» провокацию

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Подстрекательства со стороны США могут подтолкнуть Украину к новой провокации в районе Керченского пролива, на которую Россия даст жёсткий ответ, заявил зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Он считает, что провокационные действия будут иметь несколько вариантов развития.

«Они хотели бы повторить (проход кораблей), и мы не можем себе позволить умыться и не ответить», — отметил эксперт.

По его мнению, попытка новой провокации может быть предпринята ещё до Нового года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что более 40 американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию в Чёрном море. Мероприятие должно обеспечить «свободу судоходства в акватории и дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет», говорится в документе, который опубликован на сайте его соавтора Рона Джонсона.


#сша #украина #россия #провокация #керченскийпролив
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