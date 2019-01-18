Уилан считает обвинение в шпионаже ошибкой следствия

https://news.ru/storage/news/d8c69d97d0a2d3ecaca414a304060de7/589ac0ba-6945-4d66-999f-087b9ea331d2_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, не признаёт свою вину, заявил его адвокат Владимир Жеребёнков.

«Он верит, что это ошибка следствия и что он сможет доказать свою невиновность. Позиция у него — что он не собирал сведения, которые составляют государственную тайну, то есть у него не было никаких намерений, он не работает ни на какую разведку», — цитирует RT защитника.

Как писал News.ru ранее, обвиняемый будет лично присутствовать 22 января на заседании в Мосгорсуде, где будет рассмотрена жалоба на его арест. Ему также будет предоставлен переводчик.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан 28 декабря после получения флешки с гостайной в Москве. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.