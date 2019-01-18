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Уилан считает обвинение в шпионаже ошибкой следствия

Russian FSB press service/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, не признаёт свою вину, заявил его адвокат Владимир Жеребёнков.

«Он верит, что это ошибка следствия и что он сможет доказать свою невиновность. Позиция у него — что он не собирал сведения, которые составляют государственную тайну, то есть у него не было никаких намерений, он не работает ни на какую разведку», — цитирует RT защитника.

Как писал News.ru ранее, обвиняемый будет лично присутствовать 22 января на заседании в Мосгорсуде, где будет рассмотрена жалоба на его арест. Ему также будет предоставлен переводчик.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан 28 декабря после получения флешки с гостайной в Москве. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.


#шпионаж #ПолУилан
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