Уилан был уверен в получении открытых данных

https://news.ru/storage/news/9dafd53018383e6643c123a0d9b255c4/15824090-6e30-472c-bbf5-a67a8d8eca4d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

Гражданин четырёх стран Пол Уилан считал, что на переданной ему флеш-карте содержится информация культурного значения, а не данные гостайны.

«Он получил секретную информацию, но ожидал получить открытые данные культурного значения», — сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребёнков.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Уилана, несмотря на предложенный залог в размере 30 миллионов рублей.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.