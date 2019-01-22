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Уилан был уверен в получении открытых данных

Пол Уилан Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

общество [ версия для печати ]

Гражданин четырёх стран Пол Уилан считал, что на переданной ему флеш-карте содержится информация культурного значения, а не данные гостайны.

«Он получил секретную информацию, но ожидал получить открытые данные культурного значения», — сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребёнков.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Уилана, несмотря на предложенный залог в размере 30 миллионов рублей.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.


#информация #данные #гостайна #ПолУилан
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