Уилан был уверен в получении открытых данных

Гражданин четырёх стран Пол Уилан считал, что на переданной ему флеш-карте содержится информация культурного значения, а не данные гостайны.
«Он получил секретную информацию, но ожидал получить открытые данные культурного значения», — сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребёнков.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест Уилана, несмотря на предложенный залог в размере 30 миллионов рублей.
Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.
У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.
Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.