https://static.news.ru/photo/37caf8a0-9296-11e9-93d2-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шалай Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Предприниматель Дмитрий Шалай не признал себя виновным. Он обвиняется в хулиганстве: осенью 2018 года он угрожал взорвать машину на Красной площади, если к нему на встречу не придёт глава Росгвардии Виктор Золотов. 19 июля Тверской суд начал рассматривать дело по существу. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Шалай Д.Ю. вину в инкриминируемом преступлении не признал, на данной стадии судебного разбирательства показания не давал, — сказала пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Она также добавила, что срок содержания под стражей Шалаю продлён до 30 ноября, на время судебного разбирательства.

Следующее судебное заседание, на котором будут допрашивать свидетелей обвинения, назначено на 11 июля.

3 октября 2018 года приехавший на Красную площадь приморский предприниматель Дмитрий Шалай угрожал взорвать машину, если ему не дадут лично встретиться с президентом или с главой Росгвардии. Виктор Золотов приехал на встречу и убедил Шалая сдать полицейским. Позже мужчина объяснял, что уже долго пытается встретиться с Путиным, чтобы проинформировать его о проблемах тюремной системы России.

Ранее News.ru писал о том, что глава Росгвардии Золотов обезвредил мужчину, грозившего устроить теракт на Красной площади.