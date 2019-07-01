https://static.news.ru/photo/c04a42f2-9bde-11e9-8a89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Фокин/Global Look Press

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перевести наказание за пропаганду гомосексуализма из административного в уголовное.

С такой инициативой она выступила после инцидента на молодёжном форуме «Таврида», в ходе которого был показан спектакль, содержащий сцены однополых поцелуев.

По её словам, на мероприятии произошёл «тотальный и необратимый ужас и мрак», который не должны видеть дети.

Самые выдающиеся представители молодёжи России (а именно такие удостаиваются чести быть приглашёнными в этот лучший лагерь федерального масштаба) созерцали омерзительное гомосексуальное шоу, участницы которого демонстрировали физиологическое проявление однополой любви между женщинами, — написала Волынец на своей странице в Facebook .

Она посетовала, что в настоящее время за пропаганду ЛГБТ грозит максимум штраф.

То есть за растление моих детей кто-то просто заплатит? И ведь ОНИ готовы это делать. Платить и развращать. Развращать и оплачивать это. Удобно же? За деньги (относительно небольшие) уничтожать великую русскую нацию, прикрываясь при этом гнилостными принципами толерантности и демократии, — подчеркнула председатель комитета.

Волынец также призвала своих подписчиков обсудить и поддержать инициативу.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин считает, что музыкант Элтон Джон заблуждается, давая оценку отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в РФ.