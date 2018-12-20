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Уголовное наказание введут за обман при госзакупках

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Ложное экспертное заключение в сфере госзакупок будет караться административными штрафами и лишением свободы на срок до четырёх лет. Соответствующий пакет законопроектов одобрил комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года. Для юрлиц штраф составит от 100 до 150 тыс. рублей, сообщает «Парламентская газета».

Уголовная ответственность будет применяться в тех случаях, когда недобросовестное экспертное заключение привело к особо крупному ущербу — свыше 2,25 млн рублей, или к ущербу здоровью и смерти граждан.

За причинение крупного ущерба придётся заплатить штраф до 300 тысяч рублей, а в качестве альтернативного наказания предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей. Преступника в этом случае также могут отправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до трёх лет. Если же в результате погибли несколько человек, то тюремный срок составит от двух до четырёх лет.

Комитет по бюджету и финрынкам рекомендовал пакет законопроектов к принятию на пленарном заседании палаты 21 декабря.

Ранее, как сообщал News.ru, был обнародован рейтинг самых непрозрачных госзакупок в 2018 году. Их проводили Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство. Также низкая прозрачность отмечена в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте.


#законопроекты #советфедерации #госзакупки
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