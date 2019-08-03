Фото: АГН «Москва»

Сотрудники полиции применили силу к задержанным гражданам, которые уже лежали на земле. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что силовики бьют людей дубинкой.

Ролик был заснят в районе станции метро «Чистые пруды». Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанкционированного митинга в центре Москвы появилось в Сети. Одного из них задержали, когда...