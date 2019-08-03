Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели птиц и животных в контактном зоопарке Челябинска. Его расследование взято на контроль руководством регионального ГУ МВД.
Дело заведено по статье УК «Жестокое обращение с животными». Причину смерти обитателей контактного зоопарка установят в ходе судебно-ветеринарной экспертизы, передаёт «
ГУ МВД по Челябинской области пока официально не комментирует ситуацию.
Как писал News.ru, 2 августа хозяева контактного зоопарка «Райский уголок» в Челябинске обнаружили мёртвыми половину питомцев. Предполагается, что животные могли погибнуть в результате нападения собак или людей.