https://static.news.ru/photo/113de394-b2af-11e9-9a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении редактора издания «Юг. МБХ Медиа» Александра Савельева. По словам адвоката Алексея Аванесяна, журналиста обвиняют в участии в нежелательной для России иностранной организации.

По версии следователей, Савельев с марта 2018 года работал с иностранной НПО. В апреле и июне 2019 года подозреваемый размещал в открытом доступе сведения об организации. За эти действия его неоднократно привлекали к административной ответственности.

30 июля в редакции «Юг. МБХ Медиа» прошли обыски. Силовики изъяли компьютер и жёсткие диски. Самого Савельева доставили к следователю и допросили, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что требование силовиков к работникам СМИ направлять в МВД данные о сотрудниках, которые будут освещать не разрешённую властями манифестацию 27 июля в Москве, является незаконным. Об этом говорится в заявлении Профсоюза журналистов.