https://static.news.ru/photo/18453f74-a978-11e9-b919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/mnesterov72

Правоохранительные органы в Тюменской области завели уголовное дело на бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 млн рублей, — говорится в сообщении на сайте СК .

Силовики в настоящее время устанавливают местонахождение подозреваемого.

На протяжении 14 лет, до конца 2018 года, генеральным директором Антипинского НПЗ был Геннадий Лисовиченко.

Как писал News.ru, владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова 15 июля арестовал Тверской суд Москвы. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк обвинил бизнесмена в хищении более 1,8 млрд рублей.