Правоохранительные органы в Тюменской области завели уголовное дело на бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 млн рублей, — говорится в сообщении на сайте СК.
Силовики в настоящее время устанавливают местонахождение подозреваемого.
На протяжении 14 лет, до конца 2018 года, генеральным директором Антипинского НПЗ был Геннадий Лисовиченко.