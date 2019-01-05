Уголовное дело возбуждено из-за распыления газа в метро

Неустановленные личности распылили в метрополитене Санкт-Петербурга перцовый газ из баллончика «Боец», сообщили в региональном ГУ МВД. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
Меры по установлению личностей преступников уже приняты, передаёт «Росбалт». Потерпевшие в полицию не обращались.
Ранее озвучивалась информация, что инцидент произошёл из-за драки на платформе, однако этот факт не подтвердился.
News.ru писал, что перцовый газ распылили неизвестные на платформе «Обводный канал» подземки в Северной столице. Сотрудникам пришлось ненадолго закрыть станцию для пассажиров.