https://static.news.ru/photo/00a6698e-9e46-11e9-af5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Автодора стал фигурантом уголовного дела. Чиновника подозревают в масштабных нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Имя фигуранта пока неизвестно. До февраля 2019 года правлением Автодора руководил Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко, пишет РИА Новости .

Большой объём нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области. По её результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело, — рассказал Чайка.

В мае 2019 года Счётная палата РФ заявила, что государственная компания «Автодор» не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018-го. Кроме того, в прошлом году ведомство показало худший, по мнению СП, показатель своей деятельности за десять лет своего существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 млрд рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.

ЦКАД должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость её строительства оценивалась в 313,2 млрд руб. Сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков.

Ранее News.ru сообщал, что ЦКАД откроется в 2022 году (почти на два года позже первоначальной даты). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, сроки сдачи магистрали в эксплуатацию сдвинулись из-за инфляции и увеличения стоимости стройматериалов.