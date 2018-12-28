СК прекратил первое дело об экстремизме

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Сергей Соколов

В связи с декриминализацией 282-й статьи УК РФ уголовное дело в отношении тверского менеджера Сергея Соколова прекращено.

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора», занимающейся защитой Соколова, Павел Чиков, об этом защиту уведомил следователь. Постановление, подтверждающее решение Следственного комитета, Соколов получит после новогодних праздников.

Сергея Соколова обвинили в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе (часть 1 статьи 282 УК РФ) за репосты на своей странице во «ВКонтакте». При аресте у него изъяли всю технику, имеющую доступ к Интернету.

Ранее News.ru писал о том, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Рязанцева за пост четырёхлетней давности во «ВКонтакте». Его текст и прикреплённое фото, по мнению сыщиков, разжигали ненависть к антифашистам.