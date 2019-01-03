Уголовное дело завели на пермяка за акцию с куклой Путина

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Александр Шабарчин

Пермский оппозиционер Александр Шабарчин стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за акции с куклой Путина. Утром 3 января к молодому человеку пришли с обыском сотрудники полиции, которые изъяли технику. Они также увезли Шабарчина на допрос в главное следственное управление города.

Спустя несколько часов Александра отпустили под подписку о невыезде. Его подозревают в причастности к акции, которая была проведена в Перми 11 ноября. Неизвестные повесили на столбе в центре города манекен в человеческий рост, в маске, которая визуально напоминала лицо действующего президента России Владимира Путина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Шабарчин является подозреваемым. Предположительно, по этому делу проходят ещё два человека, сообщается в группе сторонников Алексея Навального в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал об избиении оппозиционера в городе Кемерово. При этом 18-летнего юношу обозвали «педофилом».